CyL registró 101.689 afiliados extranjeros en julio, un 12,6% más

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra media de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León se situó en el mes de julio en 101.689, lo que supone un aumento interanual del 12,6 por ciento (11.383 en términos absolutos), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Del mismo modo, en comparación con el mes anterior la afiliación de los ciudadanos extranjeros a la Seguridad Social aumentó un 3,21 por ciento, con 3.163 personas más.

En España, la Seguridad Social perdió una media de 4.667 afiliados extranjeros en julio, un 0,15 por ciento menos que en el mes anterior, con lo que el séptimo mes de 2025 se cerró con 3.091.348 ocupados foráneos, según ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.