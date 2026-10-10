CyL registró 21.872 solicitudes de prestaciones por desempleo en agosto y 20.520 altas

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró a lo largo del mes de agosto de 2026 un total de 21.872 solicitudes de prestaciones por desempleo con un plazo de reconocimiento de 1,26 días, por debajo de la media que se sitúa en 2,19 días, según los últimos datos facilitados a Europa Press desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, a lo largo del citado mes se tramitaron en la Comunidad un total de 20.520 altas correspondientes al concepto de prestación por desempleo.

De las 21.872 solicitudes por prestaciones por desempleo registradas en Castilla y León a lo largo del mes de agosto la mayor parte, 13.433 correspondieron a prestaciones contributivas, mientras que 8.436 se engloban en el concepto de subsidio, tres pertenecen al concepto de renta activa de inserción y ninguna corresponde a programas de activación de empleo.

Por su parte, la mayor parte de las 20.520 altas de prestaciones presentadas en el mes de agosto en Castilla y León correspondió también a prestaciones contributivas (13.173), seguidas de las altas correspondientes al concepto de subsidio (7.344) y de las de renta activa de inserción (tres) y ninguna en programas de activación de empleo.

Según los datos aportados por el Ministerio, un total de 74.427 ciudadanos de Castilla y León se benefició en agosto de algún tipo de prestación por desempleo (41.596 de una prestación contributiva, 32.813 de un subsidio y 18 de una renta activa de inserción), por un importe de 92,52 millones de euros y por una cuantía media de 975,1 mensuales (1.008,2 en España).

Por provincias, la mayor parte de los beneficiarios está en Valladolid, con 15.397, seguida de León (13.592), Burgos (11.617), Salamanca (11.166), Zamora (5.962), Ávila (5.476), Palencia (4.765), Segovia (4.114) y Soria (2.338).