CyL reitera que no puede avanzar más sin cuentas del Estado

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha insistido este jueves en que el Gobierno de Juan Vicente Herrera tiene hechos los deberes para poder presentar el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para 2019 pero ha insistido en que, a día de hoy, no puede avanzar más ya que primero necesita que se aprueben los presupuestos generales del Estado para poder disponer así de "datos ciertos".

"Un Gobierno serio se toma en serio lo que nos da de comer y el presupuesto es una de las cosas más serias para una administración pública", ha recordado la portavoz que ha apelado en reiteradas ocasiones a esa "seriedad y responsabilidad" de la Junta para justificar que no tenga fecha aún para presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para el próximo año que, según contempla el Estatuto de Autonomía, se debería conocer antes del 15 de octubre.

Marcos ha asegurado que todos los departamentos de la Junta han hecho ya su trabajo para diseñar sus peticiones de gasto para el año 2019 pero ha insistido en que sin cuentas generales Castilla y León no puede saber qué puede gastar de forma concreta.

"Por coherencia, sin ingresos no podemos decir qué nos vamos a gastar", ha aclarado la portavoz que ha asegurado que la intención del Gobierno de Juan Vicente Herrera es presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para su aprobación, como ha hecho en sus 17 años de mandato, algunos de ellos incluso con prórroga que, según, ha aclarado también, ha demostrado que se puede seguir ejecutando gasto y a la que se acudirá "si no queda otra alternativa" si bien ha admitido que no es la situación ideal.

Dicho esto, ha cargado contra el Gobierno de la nación por no dar pasos efectivos para la aprobación de los presupuestos generales del Estado salvo reuniones bilaterales con "alguna comunidad" para ofrecer una "lluvia de millones" a pesar de estar "incendiando las calles".