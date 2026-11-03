CyL relegada a la segunda posición en turismo rural en septiembre con 148.470 pernoctaciones, un 0,6% menos

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VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)

La comunidad autónoma de Castilla y León se ha visto relegada a la segunda posición como destino preferido en turismo rural del país en septiembre al alcanzó las 148.470 pernoctaciones, un 0,6 por ciento menos que en el mismo mes de 2025, y se superada por Baleares, que ha alcanzado las 255.338.

En España las pernoctaciones subieron un tres por ciento, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

Además, Castilla y León registró en el noveno mes de 2026 un total de 74.801 viajeros, un 2,5 por ciento más que un año antes, de los que 60.803 son residentes en España y 13.99 en el extranjero.

Por su parte, la estancia media fue de 1,98 noches, de nuevo inferior que la media (2,56 por ciento), y Castilla y León se mantiene también como la comunidad autónoma que más personal emplea en el turismo rural, con 4.972, seguida de Baleares (3.924) y Andalucía (3.678).

Respecto al número de alojamientos abiertos en Castilla y León en el mes de septiembre descendió a 3.195 (17.379 en España), con 30.133 plazas estimadas (179.826 en todo el país).

El grado de ocupación en los establecimientos rurales de la Comunidad fue del 16,41 por ciento por plazas (23,37 en el resto de España), 35,20 por ciento en cuanto a las plazas en fin de semana (39 ciento como media nacional) mientras que por habitaciones la ocupación se situó en el 21,51 por ciento, frente al 31,34 del resto del país.

Finalmente, el Índice Precios de Alojamientos de Turismo Rural se situó en Castilla y León en 184,23, menor que el nacional (194,04) y un 3,59 por ciento más, cuando en España creció un 2,44 por ciento.