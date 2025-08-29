CyL, relegada al tercer puesto como destino preferido en pernoctaciones en turismo rural con 217.289 en julio

El grado de ocupación fue del 22,92% por plazas y del 42,35% en fin de semana, por debajo de la media (32,53% y 45,92%)

Castilla y León ha sido relegada por Baleares y por Andalucía al tercer puesto en el liderazgo como destino preferido en los alojamientos de turismo rural y ha alcanzado 217.289 pernoctaciones en julio, un 6,2 por ciento menos que en el mismo mes de 2024, cuando llegó a las 231.563, y por debajo de la media de España donde aumentaron un 3,8 por ciento, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

No obstante, en el séptimo mes de 2025 un total de 92.224 viajeros pasó por los alojamientos de turismo rural existentes en Castilla y León, un 0,6 por ciento más en este caso que hace un año, de los que 80.014 son residentes en España y 12.210 en el extranjero.

Por su parte, la estancia media fue de 2,36 noches, de nuevo inferior que la media (3,11), y Castilla y León es la primera comunidad autónoma que más personal emplea en el turismo rural, con 4.904 seguida de Baleares (4.183) y de Andalucía (4.079).

Respecto al número de alojamientos abiertos en Castilla y León en el mes de julio ascendió a 3.3321 (17.780 en España), con 30.521 plazas estimadas (180.173 en todo el país). El grado de ocupación en los establecimientos rurales de la Comunidad fue del 22,92 por ciento por plazas (32,53 por ciento en el resto de España), 42,35 por ciento en cuanto a las plazas en fin de semana (45,92 ciento como media nacional) mientras que por habitaciones la ocupación se situó en el 30,82 por ciento, frente al 41,24 del resto del país.

Finalmente, el Índice Precios de Alojamientos de Turismo Rural se situó en Castilla y León en 173,25, menor que el nacional (198,21) y un 8,10 por ciento más, por encima de la media que sube un 09,55 por ciento.