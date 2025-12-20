CyL reúne al consorcio europeo 'Vision4food' para diseñar el sistema alimentario del futuro a través de la innovación - JCYL

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha acogido durante dos jornadas el encuentro semestral del consorcio europeo 'Vision4food' que ha reunido a 25 representantes de los 13 socios que participan en el proyecto, de ocho países (España, Finlandia, Italia, Grecia, Polonia, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca) con el objetivo de diseñar el sistema alimentario del futuro a través de la innovación.

Este proyecto, financiado a través del programa Horizonte Europa y del que la Administración autonómica forma parte, fomenta sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes a través de las denominadas Plataformas de Innovación Alimentaria (FIPs), como es el caso de 'Datagia', recientemente presentada en Castilla y León.

Durante la reunión, los asistentes han hecho una revisión de los progresos alcanzados por los diferentes grupos de trabajo, además de debatir sobre los avances del marco para el desarrollo de herramientas que faciliten a las regiones europeas la transformación de sus sistemas alimentarios a través de la innovación y de la coordinación de las actividades piloto en cada zona.

Asimismo, el encuentro ha servido para garantizar que las actividades de apoyo, el desarrollo de la Plataforma de Intercambio de Conocimiento y las soluciones diseñadas por el consorcio estén correctamente alineadas con el fin de lograr una transición hacia un sistema alimentario innovador e inclusivo, así como para establecer alianzas interregionales y compartir lecciones aprendidas sobre cómo impulsar la innovación a través de canales cortos y estrategias sostenibles en el sector.

Finalmente, el programa de actividades del encuentro también ha contado con una visita de campo y técnica organizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que permitirá a los visitantes internacionales conocer la industria agroalimentaria de la Comunidad y mostrar sus desafíos y oportunidades.