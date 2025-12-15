CyL, segunda CCAA con menor tasa de disoluciones matrimoniales de España

Archivo - Divorcio, ruptura - ISTOCK/ SIMARIK - Archivo

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Baleares y Canarias son las comunidades autónomas con una tasa más elevada de disoluciones matrimoniales de toda España, con 41,9 por cada 100.000 habitantes, mientras que País Vasco, con 26,2, y Castilla y León, con 26,4, presentan las menores tasas y se sitúan además por debajo de la media, son datos publicados este lunes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el tercer trimestre de 2025.

En el caso concreto de Castilla y León se contabilizaron 632 demandas de disolución matrimonial entre nulidades, separaciones y divorcios, frente a las 922 del segundo trimestre y a las 802 del mismo periodo de de 2024.

En el conjunto de España, el número total de demandas de disolución matrimonial presentadas en el tercer trimestre de este año fue de 16.444, lo que supone un descenso del 14,9 por ciento respecto al mismo trimestre de 2024.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre disminuyeron todos los tipos de demanda, a excepción de los divorcios consensuados, incluidas las de nulidad.

En cuanto a la relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2025, se puede observar cómo la media nacional se situó en 33,8 demandas por cada 100.000 habitantes.

Por encima de la media nacional se situaron Canarias y Baleares, con 41,9; la Comunidad Valenciana, con 39,5; Murcia, con 37; Aragón, con 36,3; La Rioja, con 34,9; Asturias y Castilla-La Mancha, con 34,3; y Navarra, con 34,2.

Por debajo están el País Vasco, con 26,2; Castilla y León, con 26,4; Cantabria, con 31,1; la Comunidad de Madrid, con 31,5; Galicia, con 31,6; Extremadura, con 32,7, y Cataluña y Andalucía, con 33,3.