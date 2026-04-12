CyL selecciona a las empresas Grupo Tecozam y Repuestos Sáenz para representar a la Comunidad en los Premios CEX

Jurado seleccionador de las representantes de CyL en los Premios CEX 2026. - JCYL

VALLADOLID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda ha seleccionado a las empresas Grupo Tecozam, con sede en Zamora, y Repuestos Sáenz de Valladolid, como representantes de la Comunidad en la fase nacional de los Premios CEX 2026, convocados por la Asociación de Centros Promotores de la Excelencia (CEX), de la que el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (IceCyL) es socio fundador.

La elección de estas empresas, elegidas por unanimidad, ha atendido a los criterios recogidos en las bases del premio, el grado de novedad, coherencia con la estrategia empresarial, resultados obtenidos, impacto en los diferentes grupos de interés y posibilidad de transferencia interna y externa.

El jurado ha estado presidido por el director general del IceCyL, Augusto Cobos Pérez, y ha contado con la participación de la profesora titular de Organización de Empresas de la Universidad de Valladolid Isabel Prieto Pastor; la secretaria general del Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León, María Ángeles Hidalgo; y el director de Adecco en Castilla y León, Galicia y Asturias, José Julián Nieto, así como del director de Castilla y León Económica, Alberto Cagigas Pérez; el director de Itagra, Asier Saiz Rojo, y la directora del Departamento de Innovación y Emprendimiento del IceCyL, Carmen Verdejo Rebollo.

Las empresas han sido seleccionadas para los Premios CEX, centrados este 2026 en la gestión del relevo en las organizaciones, entre diez candidaturas procedentes de varios puntos de Castilla y León y de sectores como el sanitario, medio rural, márketing, restauración, tecnológico o agroalimentario, todas ellas con buenas prácticas de "gran calidad" vinculadas a la continuidad del talento, la transmisión del conocimiento, la sostenibilidad organizativa y el arraigo territorial.

El jurado ha reconocido la calidad de todas las candidaturas presentadas, que reflejan "una notable diversidad y singularidad, tanto por su procedencia y dimensión como por los enfoques adoptados, así como un elevado nivel de compromiso e innovación en la gestión del traspaso de conocimiento entre generaciones en las organizaciones".

De este modo, Grupo Tecozam y Repuestos Sáenz representarán a Castilla y León en la fase nacional de los Premios CEX, cuyo fallo del jurado se dará a conocer el próximo 22 de mayo, tras la exposición pública de las empresas finalistas en una gala que se celebrará en Palma de Mallorca.