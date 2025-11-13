CyL suma tres unidades de reproducción asistida y refuerza la detección de conductas suicidas

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad destinará el próximo año 3.049 millones de euros en Atención Especializada, la "mayor dotación presupuestaria, para poner en marcha, entre otras iniciativas, tres unidades de reproducción asistida o reforzar la Estrategia de Atención en Salud Mental.

Durante su intervención en la comisión de Hacienda de las Cortes, el titular del ramo, Alejandro Vázquez, ha recordado que el pasado año se realizaron más de 347.000 intervenciones quirúrgicas, más de 252.000 ingresos, se atendieron más de 1,1 millón de urgencias, se realizaron cerca de 4,3 millones de consultas con especialistas y 377.500 tratamientos en hospital de día.

En este sentido, ha insisitod que durante 2026 se continuarán aplicando las medidas para la mejora de las Listas de Espera, "manteniendo el esfuerzo presupuestario con el fin de continuar reduciendo las demoras y el número de pacientes en la lista de espera quirúrgica, de consultas y pruebas diagnósticas".

Además, consolidarán la atención al ictus, una vez que se ha implantado el "código ictus". Así, ha destacado que se ha completadado la red de unidades en todas las áreas con la creación de las de Ávila, El Bierzo, Palencia y Zamora, además de disponer de un software de apoyo a la interpretación de las exploraciones radiodiagnósticas y radiointervencionistas "para un abordaje más preciso y la mejora de la toma de decisiones".

"Seguiremos impulsando la Cirugía Robótica, mínimamente invasiva, una vez incorporada en todas las áreas de salud con una inversión superior a los 12 millones de euros, priorizado su uso en aquellas especialidades y procesos clínicos que cuentan con mayor evidencia científica", ha añadido.

En este punto ha avanzado que se ampliará la prestación de Reproducción Humana Asistida, con la creación de nuevas unidades en Burgos, León y Salamanca, "una vez que ha sido implantada la ampliación de la prestación, por encima de la cartera del Sistema Nacional de Salud, para las mujeres hasta 42 años, incluidas aquellas con hijos previos, y para los hombres hasta los 60 años".

Por otra parte, ha señalado que se continuará con el Plan Integral de Enfermedades Raras y el Plan Estratégico de medicina Personalizada de Precisión, para impulsar el trabajo en red en los hospitales y desarrollar la medicina personalizada de precisión en áreas como oncopatología, alergología, cardiología, farmacogenética y psiquiatría, entre otras, y la mejora del diagnóstico de los pacientes y el asesoramiento de las familias.

Vázquez también se ha detenido en la atención a los pacientes con cáncer, a través de la incorporación de "nuevos modelos" de atención y la innovación tanto diagnóstica como terapéutica a través de la inmunoterapia, los fármacos más novedosos como la terapia avanzada CAR-T, y el acceso a la prestación de Protonterapia.

Al hilo de estas palabras, ha recordado el impulso al "desarrollo de hospitales de día oncológicos y oncohematológicos, incrementando el número de puestos", para avanzar que trabahan "en la ampliación de la cobertura de la hospitalización a domicilio para facilitar la administración de determinados tratamientos".

SALUD MENTAL

En el marco de la Estrategia de Atención en Salud Mental, ha apostado por la consolidación de la Red de detección y alerta para la prevención de las conductas suicidas. Para ello, ha detallado, se extenderán las consultas específicas psicogeriatría para personas mayores a todas las áreas de salud.

"Y acercaremos la salud mental a la Atención Primaria, mediante el desplazamiento de los profesionales de psiquiatría, psicología y enfermería especialista de los Equipos de Salud Mental a más centros de salud del medio rural", ha finalizado.

Por último, y dentro de la Atención Especializada, Vázquez ha avanzado que se aumentarán recursos para la atención de los pacientes con ELA, "mejorando los cuidados mediante la coordinación entre las especialidades que les prestan asistencia, completando la dotación de enfermeras gestoras de casos en las consultas de neurología, potenciando unidades multidisciplinares y aumentando los recursos con camas específicas para aquellos pacientes que más lo necesiten con camas ELA de media estancia o paliativos".

Mejoraremos la coordinación con servicios sociales para continuar desarrollando los programas innovadores "A gusto en casa" e INTECUM, que proporcionando entornos adaptados y atención a domicilio para personas con dependencia, discapacidad o enfermedad avanzada.

Seguiremos reforzando y ampliando los derechos de los pacientes.

Una vez ampliada la regulación del derecho a la segunda opinión médica, continuaremos dando respuesta a la creciente demanda de los ciudadanos para formalizar sus documentos de instrucciones previas, prestando especial apoyo a los habitantes del medio rural.