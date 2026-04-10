CyL termina la semana con déficit en las reservas de sangre de los grupos A-, A+, 0+ y 0

CLeón.- El Chemcyl llama a donar para paliar el déficit de reservas de sangre, con A+, A- y 0- en rojo - @DONASANGRECYL

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina esta semana del mes de abril con déficit en las reservas de sangre especialmente de los grupos A+, A-, 0+ y O-, que están en rojo, con el resto de los grupos en amarillo.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar "de forma urgente" si pertenecen a los cuatro grupos especialmente deficitarios y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los grupos B+, B-, AB+ y AB-.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) hizo un llamamiento el miércoles a través de las redes sociales a los donantes de sangre para que acudieran a donar ante el déficit de reservas de todos los grupos, con A+, A- y 0- en rojo, situación a la que se suma ahora el 0+.

"En Castilla y León las reservas de sangre están bajas. ¡Acude lo antes posible a tu punto de donación o colecta cerca de ti!", piden desde Dona Sangre CyL, el perfil oficial del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, a través de un mensaje que difundió también la Junta.