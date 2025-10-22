CyL tiene la tasa más baja de denuncias por violencia de género en el segundo trimestre, que aumentan un 0,9%

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tasa de denuncias por violencia de género en el segundo trimestre de 20252 en Castilla y León fue la más baja de toda España, 11,9 por cada 10.000 mujeres, y el número de denuncias se incrementó un 0,9 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos oficiales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogidos por Europa Press.

En el conjunto del país, el número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales (51.897) aumentó un 2,69 por ciento en relación con el mismo periodo de 2024, mientras que en la Comunidad aumentaron levemente al pasar de 1.529 a 1.542, un 0,9 por ciento, mientras que el número de víctimas pasó de 1.447 a 1.444, un 0,2 por ciento menos.

En el conjunto del país, dos de cada tres víctimas (el 61,66 por ciento) tienen nacionalidad española, un 63,3 por ciento en Castilla y León, mientras que el 38,34 restante proceden de otros países (el 36,7 por ciento en la Comunidad.

El número de víctimas menores e hijos bajo la tutela, guarda o custodia de la mujer víctima fue de 105 (once en Castilla y León), un 25por ciento menos que el registrado en el mismo trimestre de 2024, durante el que se contabilizaron 141 menores.

En cuanto a las órdenes de protección solicitadas y concedidas, Castilla y León mantiene tasas similares a la media estatal, con cerca del 67,7 por ciento de órdenes de protección acordadas. El porcentaje de víctimas que renuncian a declarar en los juzgados aumentó un 21,5 por ciento, al pasar de 121 a 147.

Según los datos del CGPJ, en Castilla y León se adoptaron 334 órdenes de protección y medidas de seguridad, al igual que en el trimestre anterior, aunque se incoó un 3,7 por ciento más (476 frente a 459). En cuanto a las sentencias condenatorias, en Castilla y León se produjeron 511, de las que 267 se dictaron en Juzgados de Violencia sobre la Mujer, un 18,7 por ciento más (225 en el mismo periodo del año anterior), lo que supone un 92,4 por ciento del total de fallos judiciales.

Además, en en los Juzgados de lo Penal se dictaron 177 sentencias condenatorias con conformidad (un 25,6 por ciento menos) y otras 66 sin ella (un 20,5 por ciento menos), mientras que en las audiencias provinciales se produjo un fallo.