CyL tutela cerca de 1.500 menores, potencia su acogida en familias e invierte 12 millones en renovar centros de estancia

Castilla y León tuteló el pasado año a un total de 1.491 menores tutelados --cifras "muy similares" a las del presente ejercicio--, de los que el 54 por ciento se derivan a familias de acogida, fórmula "prioritaria" y que "se potencia a través de campañas", al tiempo que se destinan 12 millones a renovar centros de protección y adaptarlos al sistema de unidades de convivencia.

Así lo ha señalado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante su visita a las recién reformadas y rehabilitadas instalaciones del 'José Montero', centro residencial para la protección de menores en situación de desamparo que, tras una inversión de 1,7 millones con cargo a los fondos Next-Generation EU, se ha adaptado a este nuevo modelo de atención.

Durante la visita, Blanco ha destacado que las obras responden a un "compromiso" del presidente Mañueco y del Gobierno autonómico con la "atención integral y de calidad" a la infancia, y ha añadido que, si bien el acogimiento residencial es una forma de protección a los menores tutelados, la "prioridad" de la Junta es que estos puedan vivir y desarrollarse en una familia.

Con la reforma del 'José Montero', la Consejería implanta en el centro el nuevo modelo de atención residencial basado en el sistema de unidades de convivencia, que lo dotan de un ambiente "similar" al de un hogar y mediante el cual se promueve "el desarrollo integral, su autonomía y su calidad de vida, además de garantizar sus necesidades básicas mediante una atención de calidad".

Isabel Blanco ha resaltado que, de los 15,8 millones de euros procedentes de los fondos europeos destinados a actuaciones para la infancia, 12 millones -el 76 por ciento- han ido a mejorar los centros propios de la Junta, como son, además de éste, los centros 'Arturo Duperier' de Ávila, 'Gregorio Santiago' de Burgos, 'Suero de Quiñones' de Leon, el centro actual de 'Los Molinos' de Salamanca y el 'Zambrana' en Valladolid, además de la construcción de nueva planta de una nueva residencia de menores 'Los Molinos' en Salamanca.

En la provincia vallisoletana también se ha reformado y mejorado la residencia de protección de menores 'La Alameda', en Mojados, con una inversión cercana a los 500.000 euros.

La obra en el 'José Montero' se ha llevado a cabo sobre un edificio de 60 años de antigüedad, que se ha rehabilitado y adaptado al nuevo modelo mediante la construcción de tres unidades de convivencia con diez plazas cada una distribuidas en cinco habitaciones dobles, una de ellas accesible y con baño propio y otros dos para el resto de las estancias.

Además, cada unidad cuenta con un salón comedor -a su vez sala polivalente-, con cocina, una sala de estar multiusos, una habitación para el educador con baño propio y zonas de almacenaje y limpieza. Junto a las tres unidades de convivencia, también se ha implantado una unidad de acogida con cuatro plazas, dos habitaciones dobles y dos baños. Por último, se ha implantado una biblioteca que también servirá como sala de informática.

El centro tiene, por tanto, capacidad para 34 menores de entre 8 y 18 años -actualmente residen 23-, con quienes trabaja una plantilla de 38 trabajadores, de los que 21 son profesionales de atención directa.

También se han realizado una serie de actuaciones para rehabilitar el edificio a nivel general, como la eliminación de problemas de humedad de la planta baja -sustituyendo los revestimientos interiores y carpinterías exteriores e interiores-, la instalación de calefacción por aerotermia -que se suma a la caldera existente- y un sistema de ventilación mecánica con recuperados de calor, para mejorar tanto la eficiencia energética del edificio como la confortabilidad de los menores. Se ha mejorado la distribución de los espacios en el semisótano y se ha instalado un montacargas para facilitar los trabajos de lavandería.

En lo que respecta al mobiliario, se ha adquirido en consonancia a la filosofía de las unidades de convivencia, es decir, se trata de enseres que proporcionan un ambiente hogareño, moderno y cómodo, para dotar a las estancias de un aspecto juvenil o infantil, además de ser seguros y de una calidad que garantiza su durabilidad a largo plazo.

ACOGIMIENTO FAMILIAR

El pasado año, se llevaron a cabo 1.491 acogimientos tanto en los 81 centros residenciales y viviendas destinadas a tal fin en Castilla y León como en entornos familiares.

Para la Junta, el acogimiento familiar "es preferente, puesto que la familia es el mejor entorno y el medio más natural para el desarrollo de cualquier niño, especialmente los más pequeños". Por ello, el Gobierno autonómico realiza de manera constante campañas de difusión y sensibilización para que cada vez más familias se ofrezcan a acoger menores. El programa de acogimientos familiares se lleva a cabo en colaboración con Cruz Roja.

Junto a los acogimientos permanentes, la Consejería puso en marcha el programa de estancias temporales en familias, para que los menores que residen en los centros de la Junta puedan convivir tanto en periodos vacacionales -de una semana a dos meses- como en periodo lectivo -programa implantado este año- con una familia.

El primer caso está dirigido a mayores de 7 años y el segundo, para aquellos que tengan más de 6. De este modo, y en ambas situaciones, los menores no se desvinculan del centro y, si así lo desean, tampoco de la familia de acogida al finalizar el curso. En 2024 se produjeron 15 estancias vacacionales.