CyL urge al Gobierno a "buscar espacio de entendimiento" con CCAA para aprobar el Plan de Vivienda antes de fin de año

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha apremiado al Gobierno a "buscar espacios de entendimiento" con las Comunidades Autónomas para aprobar el Plan de Vivienda antes de finales de año.

Lo ha reclamado durante su visita a medio centenar de viviendas colaborativas de alquiler joven que se están construyendo en la calle Mieses de Valladolid después de que el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, que también ha estado presente, haya pedido a la Junta sumarse a este plan estatal.

En concreto, Canales ha confiado en que el Ejecutivo autonómico se "sume" a la propuesta del "presidente Pedro Sánchez" con el que se responde, en sus palabras, a uno de los "principales problemas" del país que es la "carestía de la vivienda".

Sugerencia que ha recogido el consejero para recordar al subdelegado del Gobierno en Valladolid que, en la última Conferencia Sectorial las autonomías pidieron a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, "participar" en él.

"Claro que estamos interesados", ha abundado para subrayar que aunque el documento lo confecciona el Ejecutivo central son las autonomías las que "ejecutan y cofinancian". "Hasta ahora no hemos tenido una participación suficiente. Tenemos ideas, líneas, cosas que discutir de ese plan y todavía no hemos tenido esa oportunidad de, por lo menos, discutir. No nos cabe duda que el Gobierno de España buscará el espacio para que haya esa participación para que podamos llegar a acuerdos y nuestras inquietudes tengan cabida en ese plan que tiene que estar acabado a finales de año que es cuando finaliza el actual", ha subrayado.

50 VIVIENDAS COLABORATIVAS

Suárez-Quiñones y Canales, junto con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han visitado la construcción en la calle Mieses de 50 viviendas colaborativas destinadas al alquiler joven. Una promoción con una inversión de 6,6 millones, 2,2 de ellos proceden del Gobierno, mientras que el Consistorio aporta el suelo, con el objetivo de "facilitar" el acceso a un hogar asequible a los jóvenes de la Comunidad y "reforzar" la oferta de alquiler público.

El edificio contará además con un sótano destinado a 65 plazas de aparcamiento -62 para vehículos y 3 para motocicletas-, así como 50 trasteros. En cada una de las tres plantas, en la zona de articulación de la L, se han dispuesto espacios comunes destinados a coworking, lavandería y aparcamiento de bicicletas. El patio interior se concibe como un espacio de esparcimiento, descanso y juegos infantiles.

Todas las viviendas cuentan con doble orientación y ventilación cruzada, con luz hacia la calle y hacia el patio interior. La distribución contempla 16 viviendas en planta baja, con acceso desde un corredor abierto, y 17 viviendas en cada una de las dos plantas superiores. Cada vivienda dispone de una superficie útil de 60 metros cuadrados, que se distribuyen en salón-cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza.

La demanda de calefacción y agua caliente se cubrirá mediante la conexión a la red de calor con biomasa existente, garantizando un sistema energético eficiente y sostenible, ha detallado el consejero.

Las viviendas se ejecutan de acuerdo con los estándares de calidad exigidos en el sello de calidad Tuya Vivienda, y cuentan con un certificado energético tipo A.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está gestionando la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas tanto en régimen de venta bonificada para jóvenes como en régimen de alquiler, distribuidas en 130 promociones. En la provincia de Valladolid, actualmente, se están desarrollando distintas promociones que ponen a disposición 691 viviendas tanto en régimen de alquiler como en venta, ha detallado Suárez-Quiñones.

Por su parte, Canales ha incidido en que el edificio cuenta con una subvención de 2,2 millones del Gobierno de España, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation de la UE. Esta ayuda supone el 36,6 por ciento de la inversión total, unos "44.000 euros por vivienda", ha detallado.

Esta actuación es una de las cinco que el Gobierno de España financia en la provincia de Valladolid en materia de vivienda con fondos del PRTR. "A través de estos fondos, conseguidos por el presidente del Gobierno durante la pandemia, se ha logrado financiar 402 viviendas en la provincia de Valladolid, con una aportación del Gobierno de España de 19,5 millones de euros, que supone cerca del 42 por cientos de la inversión necesaria para hacer realidad estos cinco proyectos", ha añadido.

650 VIVIENDAS EN VALLADOLID

Por último, el alcalde Jesús Julio Carnero ha subrayado el compromiso del Consistorio con los jóvenes vallisoletanos. "Queremos que los jóvenes que estudian, trabajan o quieren vivir en Valladolid puedan desarrollar aquí su proyecto de vida", ha abundado para destacar la colaboración institucional con la Junta y de la que esta promoción es "ejemplo claro de buena coordinación".

Actualmente, el Ayuntamiento y la Junta están desarrollando cinco promociones de vivienda en Valladolid, con un total de 457 viviendas en alquiler, de las cuales 394 son colaborativas. A ellas se suman otras promociones impulsadas por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), que elevan a más de 650 las viviendas destinadas preferentemente a jóvenes en la ciudad, ha finalizado.