CyLTV emitirá más de 180 retransmisiones de procesiones de las nueve provincias

Archivo - Tamborileros la procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor de Valladolid. - Pablo Requejo - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León Televisión (CyLTV) ofrecerá esta Semana Santa más de 180 retransmisiones de las procesiones y los eventos más destacados de las nueve provincias de Castila y León en La 7, La 8 y CyLTV Play.

Para ello, la cadena autonómica contará con más de 500 puntos de directo durante la semana, con cámaras desplegadas para la realización de las emisiones en vivo de los desfiles procesionales.

Las primeras retransmisiones comenzarán mañana, viernes 27 de marzo, en La 8 por la tarde en las provincias de León, Zamora, Valladolid. En La 7, por la noche, arrancarán con la Procesión de La Dolorosa de León y la Procesión de la Hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo en directo desde Zamora.

Y, entre otras, durante el fin de fin de semana, se podrán ver en directo la Procesión de La Borriquilla desde León y la de la Hermandad de Jesús Despojado de Salamanca.

Desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 3 de abril, La 7 emitirá el programa en directo 'Conexión Semana Santa', un carrusel en directo de más de tres horas de duración en horario de máxima audiencia.

A partir de las 20:55 horas, este espacio conectará en vivo con los puntos de interés de la comunidad para seguir las principales procesiones que se estén celebrando y ofrecerá resúmenes, curiosidades y los momentos más icónicos de los eventos destacados de cada día.

Después, la cadena retransmitirá en directo de madrugada procesiones emblemáticas como la Procesión del Cristo de la Buena Muerte (Lunes Santo) y las Capas Pardas de Zamora (Miércoles Santo); o la Procesión del Cristo de la Liberación desde Salamanca (Viernes Santo). Durante las mañanas, los espectadores también podrán disfrutar de diferentes celebraciones como la Procesión de Los Pasos de León o la Procesión de los Felipecuartos desde Ágreda (Soria) el Viernes Santo.

La 7 también emitirá desde el lunes hasta el viernes, a las 19:45 horas, la 'Agenda Cofrade', un resumen de las principales citas de cada día de la Semana Santa en la comunidad. Además, la cadena ofrecerá a lo largo de la programación los microespacios de 'Trazos de Pasión', que recordarán los mejores momentos de la Semana Santa de Castilla y León a través de imágenes del archivo de CyLTV, comentadas por sus protagonistas.

Además, La 8 hará un amplio seguimiento de los actos más relevantes de la Semana Santa en las capitales de provincia y pueblos de Castilla y León.