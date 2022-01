David Galán Galindo: "Toda esta obsesión de convertir el cine español en un género es absurda"

Subraya el potencial para hacer otros géneros "de manera tan brillante como los americanos con una décima parte de su presupuesto"

El abulense David Galán Galindo, uno de los creadores de la película nominada al Goya 'Gora automatikoa', ha defendido el potencial del cine español para hacer películas de géneros diversos y ha tachado de "absurda" lo que considera como una "obsesión" por convertirlo en un género particular.

"Toda esta obsesión de convertir el cine español en un género es absurda. Lo más justo es juzgar a las películas por si te interesan o no. Creo que hacen falta más películas españolas que de base pertenezcan a géneros que interesan a los espectadores", ha sostenido el cineasta abulense en declaraciones realizadas a Europa Press.

En este sentido, Galán Galindo ha aseverado que en muchas ocasiones lo que se transmite al público es que "sólo se hace un tipo de cine más social" o también "comedias familiares", pero "no otros géneros", cuando lo cierto, a su juicio, es que cuando los creadores españoles se adentran en ellos lo hacen "de manera tan brillante como los americanos", pero "con una décima parte de su presupuesto".

'Gora automatikoa' narra el empeño de un director sin éxito y sus compañeros de aventuras cinematográficas en hacer una película de animación que aproveche las normas de la Academia y se convierta de forma automática en aspirante al Goya en esa categoría, al hilo de lo ocurrido en la edición de 2021 con 'La gallina Turuleca'.

Esta historia, cargada de humor, se convierte en una sátira del mundo de los premios y las dificultades de la industria audiovisual, aunque lo hace "desde el buen rollo", como defiende Galán Galindo, quien comparte la dirección y el guión del proyecto con Esaú Dharma y Pablo Vara.

Prueba de ello, el cineasta abulense cita a Javier Fesser, de quien asegura que "está encantadísimo" con la película a pesar de que en ella se parodia, entre otras, a su célebre cinta 'Campeones'. "En la película repartimos a diestro y siniestro, pero la gente de cine es gente inteligente, y es inteligente saber reírse de uno mismo", sostiene Galán Galindo.

Aunque confiesa que en el equipo están "nerviosos por la gran noche" de los Goya, que se celebra el próximo 12 de febrero en Valencia, se muestran "muy contentos por haber llegado" aunque la nominación haya sido, como en la cinta, "automática", porque "hay cuatro películas de animación para cuatro puestos".

UNA "ENORME BROMA"

En este sentido, explica que el proyecto surgió como una "enorme broma". "Hagamos una película el año que viene y nos tienen como mínimo que nominar", plantearon entonces, lo que dio pie posteriormente a "hablar de todas las miserias, un poco de autocrítica de la obsesión por la cultura de los premios" y de cómo en muchas ocasiones los nombres de los premiados "se repiten siempre" y "parece un secreto a voces que muchas veces se vota sin ver las películas".

Por otro lado, David Galán Galindo subraya las dificultades para hacer cine de animación en España, pues resulta "muy costoso" y "laborioso". Además, apunta que aunque "no se produce tanto como en otros países", sí se realiza sin que muchas veces esté "reflejado en los premios".

Al hilo de esto, ha puesto como ejemplo 'D'Artacán y los tres Mosqueperros' o 'Klaus', éxitos recientes de la animación española que, sin embargo, quedaron fuera del proceso de selección debido a las propias bases de los premios.

En cualquier caso, el abulense --quien el año pasado estuvo nominado por 'Orígenes secretos' a Mejor Guión Adaptado-- admite que conseguir un Goya supondría "un espaldarazo" para la película, pues favorecería su adquisición por plataformas para su difusión, al tiempo que para los creadores aporta un "prestigio" que facilita "levantar" una siguiente producción. "El hecho simplemente de estar nominado ya es para toda la vida", ha enfatizado.

David Galán Galindo ha constatado las dificultades para sacar adelante una producción "muy pequeña e independiente" como 'Gora automatikoa', que además contaba con el límite temporal de presentarse este año, ya que era "su razón de ser", de acuerdo con el argumento que aborda.

Así, se ha tenido que culminar "prácticamente en seis meses" cuando una cinta de animación "puede llegar a tardar cinco años" y ha reunido a un equipo de alrededor de 70 personas frente a las 300 que pueden sumarse habitualmente.

También ha recordado que esa premura para realizar 'Gora automatikoa' ha impedido que acceda a subvenciones, debido a los trámites que conlleva, ayudas que a las que sí han podido optar sus competidoras. "Es una cosa que hemos sacado adelante nosotros sin ningún tipo de apoyo", ha insistido.

LECTOR DE CÓMICS

Director, guionista y novelista, pero sobre todo, "lector de cómics", Galán Galindo reconoce que de todas sus facetas profesionales, la escritura de prosa de ficción es lo que más disfruta merced a la "libertad creativa infinita" que ofrece el libro frente a una película.

"Me gustan todos aspectos de curro, pero me yo reconozco que lo que más me gusta es escribir, porque es la parte más creativa. Una parte es crear los juguetes y la otra jugar. Jugar es muy divertido, pero pararte a idear cómo van a ser los personajes, qué les va a pasar. Es un proceso más solitario, pero yo reconozco que tú que lo primero que me considero es escritor", concluye el creador abulense.