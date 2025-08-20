David Serrada: "El mayor pirómano en la provincia de Salamanca es el presidente de la Diputación"

SALAMANCA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, ha asegurado durante su comparecencia para hablar de la situación de los incendios en la provincia que, "probablemente, el mayor pirómano de la provincia es el presidente de la Diputación, Javier Iglesias".

Serrada ha recordado que hace años que han presentado mociones en la Diputación para "que se pongan en marcha mecanismos de prevención" y que el Partido Popular "siempre ha votado que no a las propuestas de profesionalizar los parques de bomberos". Por esta razón, Serrada ha adelantado que van a pedir un Pleno extraordinario en la Diputación.

David Serrada ha comenzado dando las gracias "a todas las personas que se dedican a la extinción de los incendios" y el pésame "a los familiares y amigos de las víctimas". Según ha manifestado Serrada en la rueda de prensa recogida por Europa Press, ésta no ha sido "una comparecencia política", sino una manera de "constatar hechos".

El secretario general ha asegurado que los datos "muestran el escaso grado de compromiso de la Diputación para prevenir los incendios que ocurren en nuestra provincia". Serrada ha destacado "tres hechos que son fundamentales" y que, a su juicio, son la falta de coordinación, la falta de prevención y la gestión "nefasta de los parques de bomberos que dependen de la Diputación".

VOLUNTARIOS EN LUGAR DE FUNCIONARIOS

Para los socialistas, es una "grave negligencia" y han acusado a la Diputación de incumplir la ley, ya que "deben estar formados por funcionarios, no voluntarios. El presidente de la Diputación, de hecho, ya tiene una causa judicial en la que se le acusa de negligencia en el parque de bomberos de Ciudad Rodrigo porque se pagaban nóminas a voluntarios", ha asegurado Serrada.

Por su parte, el alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luengo, ha lamentado que "hoy en día" la Diputación no haya firmado el convenio 24/25. Esta situación, ha añadido Luengo, provoca que "sea el Ayuntamiento el que tenga que asumir los gastos del mantenimiento del vehículo y los gastos de contratación de dos conductores".

Luego ha criticado, además, que el vehículo con el que cuenta el pueblo para estos menesteres "tiene 34 años, no tiene cinturones de seguridad, ni aire acondicionado, está rematriculado y sufre averías constantes". El otro miedo que ha reconocido el alcalde de La Alberca "es que es en el Ayuntamiento en quien recae la responsabilidad de lo que les pase a los trabajadores".

UN INCENDIO SIN RETÉN DE VIGILANCIA

Por otro lado, Luengo ha criticado que el incendio de La Alberca se apagó sobre las 05.00 horas y se estableció un retén hasta las 16.00 horas del día 13 de agosto. "Con un incendio aún sin extinguir, la noche del 13 al 14 de agosto quedó abandonado. El sentido común indica que debería haberse quedado un retén. De cuatro hectáreas se pasó a 40 quemadas y ha peligrado el pueblo de La Alberca. ¿Quién ordenó que el incendio se quedara sin vigilancia la noche del 13 al 14?", se ha preguntado Luengo.

Finalmente, el alcalde de la localidad salmantina ha criticado a la Junta por el azud que inauguraron Suárez-Quiñones y Mañueco y que, según él, en diez años ya no cumple su función, al estar vacío por constantes fugas. "Desde la Junta nos pidieron que limpiáramos de árboles para que se pudieran abastecer los medios aéreos y en nuestro incendio no han podido hacerlo".

Por último, el portavoz socialista en la Diputación, Fernando Rubio, ha acusado a la Junta de ser "la responsable última" de la gestión de los incendios, situación que "se agrava porque hay infinidad de empresas contratadas con personal no cualificado y una ausencia absoluta de política forestal".

Rubio ha asegurado que la Diputación de Salamanca es "cómplice y partícipe de esta situación porque el terreno está abandonado". "La Junta no existe en esta provincia respecto a la prevención y extinción de incendios", ha añadido, para añadir que "la Diputación de Salamanca es un ente que echa balones fuera constantemente. Ahora el presidente dice que la culpa es de los medios que alientan a los pirómanos. Y también que es parte de culpa de la Guardia Civil por su descoordinación".

Finalmente, Rubio ha asegurado que durante el incendio de Cipérez "el parque de bomberos de Vitigudino estaba cerrado, cuando el fuego era todavía asumible, y se encuentra a solo 15 kilómetros".