Cs elude pactos con PP si mantiene aforamientos y con PSOE por impuestos y nacionalismos

Actualizado 22/05/2019 9:24:47 CET

Igea se erige como tercera opción, Mañueco se ve en el Gobierno, Tudanca lidera el "cambio real" y Fernández se sitúa como "único sin deudas"

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, ha garantizado que el único pacto que rubricará su formación tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo será con los ciudadanos y ha eludido acuerdos con el PP si mantiene aforamientos y "chiringuitos" y con el PSOE por su política de impuestos y sus acuerdos con los nacionalistas en el ámbito nacional.

En el segundo debate electoral celebrado este martes en el Auditorio de la Feria de Valladolid Igea ha situado a su partido como la "novia" ante sus posibilidades de pacto tanto con PP como con PSOE tras los resultados que surjan el próximo 26 de mayo. No obstante, ha señalado que esta situación evidencia que "hay una tercera vía que todos desean", en referencia a la formación a la que representa, que apuesta por la "renovación y el cambio".

Así, ha insistido en pedir al líder del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que aclare si entre sus propuestas figuran la supresión de los aforamientos y de los "chiringuitos", entre los que ha citado al Somacyl, y al candidato socialista a la Presidencia, Luis Tudanca, si está dispuesto a modificar su política fiscal consensuada con el "trío del hacha" --PSOE, Podemos e IU-- y a votar en contra de un modelo de financiación autonómica que beneficie a los nacionalistas.

"Ellos no van a cambiar nada", ha aseverado Igea. "Somos la tercera opción real, todos nos quieren, ustedes también", ha señalado. "El pacto es con los ciudadanos, tolerancia cero a la corrupción, acabar con los chiringuitos, no ahogar a impuestos e igualdad, salimos a ganar, dicen que sólo hay dos opciones, o el PSOE y o el PP, eso es mentira, ya lo han visto, no dejen que les engañen bipartidimos", ha concluido.

A pesar de que la mayor parte de este último bloque de este segundo debate electoral se ha centrado en la opción que tomará Ciudadanos, el candidato socialista ha recordado que el PP ha gobernado en la Comunidad durante 32 años y ahora existe una "posibilidad real" de cambio, algo que, a su juicio, sólo será posible con un Gobierno socialista.

Así, Luis Tudanca ha eludido hablar del pactos, ya que, dado el momento electoral, sería referirse a pactos "sobre encuestas".

No obstante, el candidato de Podemos-Equo, Pablo Fernández, ha señalado como única garantía de "cambio" la presencia del partido al que representa en el Gobierno. "Somos el único partido sin deudas", ha aseverado, tras lo que ha recordado algunos acuerdos como el "pacto de la vergüenza" de PP y PSOE para "bloquear" la Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorros en las Cortes o el pacto de legislatura de Cs y PP que han situado a la formación liderada ahora por Igea como "alfombra naranja" del PP. A esto ha sumado a un PSOE experto en el "baile de la yenka" que con su pacto con el PP para aprobar la Ley del Voto Rogado que ha "cercenado" los sufragios.

Por su parte, el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado que la única garantía de un gobierno "eficaz" son los 'populares'. "Un gobierno dialogante, moderado, con sentido común, garantía para los servicios públicos, somos los que hemos sido siempre, garantía de buen gobierno, los 'populares' somos la única opción para que no haya gobierno socialista en esta tierra", ha aseverado.

Precisamente ha sido la política de pactos la que ha avivado más este segundo debate, en el que Pablo Fernández ha tildado al PSOE de partido "veleta" con un paso a la izquierda cuando está en la oposición y hacia la "derecha" cuando gobierna.

No obstante, Luis Tudanca ha afeado que Podemos no sea "claro" y ha pedido que no sea un "obstáculo" para el cambio y se manifieste como lo ha hecho el candidato de IU, José Sarrión, quien ha garantizado su respaldo a un cambio. "No se equivoque de enemigo", ha pedido Tudanca a Fernández.

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco ha advertido de que Tudanca es igual a Pedro Sánchez y ha tildado de "dúo dinámico" al Ciudadanos y PSOE con políticas que supondrán "más impuestos" y el "cierre de pueblos". Así, ha insistido en preguntar a Igea si pactará con el PSOE a lo que éste le ha recordado que Cs no es el "salvavidas" del PP.

Por último, Tudanca ha eludido responder al líder de Podemos sobre un posible pacto con Ciudadanos y ha insistido en que el el PSOE ofrece ahora y "más cerca que nunca" una oportunidad histórica de "cambio".