Declaradas de utilidad pública ejecuciones en concentraciones parcelarias de Cabañas de Aliste y Villalcampo

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves las declaraciones de utilidad pública y urgente ejecuciones en concentraciones parcelarias de Cabañas de Aliste y Villalcampo (Zamora).

En concreto, en Cabañas de Aliste afecta a una concetración parcelaria anejo perteneciente a Riofrío de Aliste, en una superficie de 1.178 hectáreas. La zona objeto de concentración está conformada por 5.035 parcelas pertenecientes a 353 propietarios, con una superficie media actual de 0,23 hectáreas.

En la zona predominan las superficies destinadas a aprovechamiento ganadero junto con tierras de cultivo de secano, en las que destacan la cebada, el trigo y el centeno, además de la avena en menor medida, mientras la actividad ganadera cuenta con presencia de explotaciones de ovino, porcino y bovino.

El proceso de concentración parcelaria contempla también la creación y adecuación de una red de caminos rurales de 38 kilómetros, que facilitará el acceso a las nuevas fincas resultantes y mejorará las condiciones de trabajo de los agricultores y ganaderos.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la concentración parcelaria de iniciativa privada de Villalcampo, en una superficie de 4.645 hectáreas.

El ámbito de actuación cuenta en la actualidad con 8.331 parcelas pertenecientes a 670 propietarios, con una superficie media de 0,56 hectáreas. Tras el proceso de concentración, el número de parcelas se reducirá a 2.144, con una superficie media de 2,17 hectáreas, lo que permitirá optimizar la dimensión de las explotaciones, reducir costes y facilitar su gestión.

Desde el punto de vista productivo, predominan las superficies destinadas a aprovechamiento ganadero junto con tierras arables de secano, en las que destacan cultivos como el trigo, la cebada, la avena y el centeno. En cuanto a la actividad ganadera, destaca el censo ovino, con presencia también de explotaciones de vacuno, porcino, apícola y cabaña asnal.

El proceso de concentración parcelaria supondrá ejecutar una red de caminos rurales de casi 108 kilómetros, de los cuales un 17 por ciento corresponde a caminos de nueva traza, lo que mejorará la accesibilidad a las fincas y las condiciones de trabajo en el campo.