Declarado de gravedad 2 un incendio forestal en Rábano de Aliste (Zamora)

Declarado de gravedad 2 un incendio en Rábano de Aliste (Zamora) - JCYL

ZAMORA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio forestal en la localidad zamorana de Rábano de Aliste, ante la posibilidad de que pueda suponer una "amenaza seria" a poblaciones, que exija medidas de socorro de la población o protección de bienes y que pueda comprender un grave riesgo para la población y bienes no forestales.

El incendio se ha originado sobre las 19.34 horas de este miércoles, 22 de julio, y ha subido a nivel 2 a las 22.30 horas, mientras en el lugar se encuentran una veintena de medios terrestres para extinguir el fuego, según datos de la plataforma Inforcyl recogidos por Europa Press.

En concreto, trabajan para sofocar el fuego cinco agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, siete autobombas, cuatro bulldozer y dos brigadas ELIF o BRIF.

Las causas del incendio se investigan y por el momento no hay estimación de hectáreas afectadas por el fuego.