Declarado un incendio de gravedad 2 en Canalejas (León)

Bomberos continúan los trabajos de extinción para sofocar el incendio- - Emilio Fraile - Europa Press

LEÓN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad leonesa de Canalejas, perteneciente al municipio de Almanza, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio se ha originado a las 16.32 horas de este sábado, 16 de agosto, y se ha elevado a IGR 2 a las 16.59 horas por poder "comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales", tal y como ha precisado la Consejería de Medio Ambiente.

En las labores de extinción se encuentran en este momento dos medios terrestres que intentan sofocar el fuego y la causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.