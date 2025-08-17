Declarado un incendio de gravedad 1 en Mahíde (Zamora), que avanza "a mil por hora"

Una persona trata de apagar el fuego, a 12 de agosto de 2025, en Abejera, Zamora, Castilla y León (España) - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en la localidad de Mahíde, en la comarca zamorana de Aliste, que avanza "a mil por hora", según ha indicado la Consejería de Medio Ambiente.

De acuerdo a datos de la plataforma Inforcyl, este fuego se ha activado a las 12.03 horas de este domingo, 17 de agosto, y se ha elevado a IGR 1 a las 14.15 horas, mientras una veintena de medios terrestres y aéreos trabajan en el lugar.

Al respecto, la Consejería de Medio Ambiente ha señalado, en su perfil de la red social 'X' que este incendio se ha producido en zona agrícola, "sin rayos ni aparentes accidentes", y avanza "a mil por hora" por "zona arbolada".