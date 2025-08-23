Declarado un incendio de gravedad 1 en Moronta (Salamanca)

Vista del fuego, a 22 de agosto de 2025, en Argayo, León, Castilla y León (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

SALAMANCA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en la localidad leonesa salmantina de Moronta, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio, originado a las 12.13 horas de este sábado, 23 de agosto, se ha elevado a IGR 1 pocos minutos después de su inicio, tras considerar que "requiere medidas para la protección de personas o bienes aislados no forestales o puede provocar leves restricciones para población o infraestructuras", tal y como ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

En las labores de extinción se encuentran en este momento 17 medios terrestres y aéreos que intentan sofocar el fuego, entre ellos tres autobombas y cuatro helicópteros. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.