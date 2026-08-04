Declarado índice de gravedad 1 en un incendio forestal en Olmedo (Valladolid) - JCYL

VALLADOLID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal originado este martes, 4 de agosto, en la localidad vallisoletana de Olmedo ha sido declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, según ha informado la Junta.

El Ejecutivo autonómico ha declarado este nivel de gravedad ante la previsión de que el fuego pueda poner en peligro masas arboladas de más de 30 hectáreas.

El fuego se ha originado a las 16.22 horas y se ha elevado a IGR 1 a las 17.24, mientras que las causas de origen del incendio están bajo investigación.

En el lugar se encuentran 17 medios aéreos y terrestres, entre ellos dos técnicos, cinco agentes medioambientales, dos cuadrillas, una autobomba, tres brigadas ELIF/BRIF, tres helicópteros y bomberos.