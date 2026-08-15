Declarados nivel 1 dos incendios en La Tejera (Zamora) y Guijuelo (Salamanca)

Captura de la cuenta de X donde la Junta ha informado de la declaración del nivel 1 en La Tejera. - INFORCYL

VALLADOLID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha decretado el Índice de Gravedad (IGR) 1 en los incendios de La Tejera, dentro del término municipal de Hermisende, en Zamora; y en Guijuelo, según informa la web y recoge Europa Press.

En La Tejera, se ha activado por previsión de tardar más de doce horas en su estabilización, ha comunicado a través de sus canales de difusión. En su extinción trabaja una treintena de medios, con dos técnicos, seis agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, tres brigadas helitransportadas, una autobomba y cuatro bulldózer. Admás hay seis medios aéreos.

Por su parte, en Guijuelo, las llamas están próximas al núcleo urbano, según refleja la web de la Junta. Trabajan una decena de medios, alguno de ellos aéreos, si bien de momento la Administración autonómica no ha comunicado el motivo de la declaración del nivel 1.