Declaran gravedad 1 en un incendio intencionado en Pendilla de Arbas (León)

LEÓN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio intencionado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en la localidad leonesa de Pendilla de Arbas, ante la previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo y donde se encuentran más de una veintena de medios.

Este incendio se ha originado a las 23.40 horas de este viernes y también puede suponer leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

En este momento, se encuentran una veintena de medios aéreos y terrestres que intentan sofocar el fuego. En concreto, dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas, una autobomba, dos bulldozer, tres brigadas y dos aeronaves.