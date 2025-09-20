El incendio de Pendilla (León) obliga a desalojar Tonín y evacuar a 20 personas al albergue de Villamanín

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, se ha unido al Cecopi convocado por la delegación territorial de la Junta

El avance del incendio forestal de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 declarado en la localidad leonesa de Pendilla de Arbas ha obligado a las autoridades a desalojar el municipio de Tonín, donde 20 personas han sido evacuadas al albergue de Villamanín.

De igual forma, tras la declaración esta tarde del nivel 2 en este incendio forestal, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, se ha unido al Cecopi convocado por la delegación territorial de la Junta.