Las deficiencias del programa Stilus, la nueva ley de FP y perfiles "mal definidos", quejas de los docentes de CyL

SORIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las "deficiencias" del programa informático de gestión escolar de la Consejería de Educación (Stilus); las "dificultades" para aplicar la nueva Ley de Formación Profesional; los "retrasos" en la cobertura de sustituciones; las vacantes de interinos con perfiles "mal definidos" o la actualización de las licencias y permisos son algunas de las quejas que los docentes han trasladado a CSIF, en el registro de incidencias de inicio del curso escolar 2025-2026 que ha tenido abierto este sindicato independiente todo el mes de septiembre.

Una de las quejas más generalizadas del profesorado de la educación pública en la Comunidad se refiere al programa Stilus que supone un "quebradero de cabeza" para los centros educativos, ha señalado la presidenta del sector de Educación CSIF Castilla y León, Isabel Madruga.

"Han surgido problemas en el acceso, y muchos docentes y equipos directivos han perdido infinidad de horas, según han dejado escrito en el registro de incidencias", ha añadido en declaraciones recogidas en un comunicado remitido a Europa Press.

Por su parte, el profesorado de Formación Profesional ha dado cuenta de "numerosas incidencias" por la aplicación de la nueva ley de Formación Profesional, y la "dificultad" para encontrar prácticas en empresas, sobre todo en los primeros cursos.

Otros temas recurrentes sobre los que han incidido las quejas del profesorado son "desgraciadamente tradicionales" en el registro de incidencias de CSIF, que se viene realizando desde hace 12 años, como las demoras en la cobertura de sustituciones, modificaciones de horarios comunicadas con poco margen o vacantes de interinos con un perfil mal definido.

Por otro lado, gran parte de las valoraciones del profesorado, recalcan las "dificultades que hay para conciliar la vida familiar y laboral y acogerse a los permisos, en muchos casos inflexibles".

Por ello, CSIF ha recordado la necesidad de desarrollar el reciente acuerdo con la Junta del pasado 22 de septiembre, y "actualizar" las licencias y permisos de los docentes de Castilla y León. También, reclama la concreción de la reducción de jornada para mayores de 55 años sin pérdida retributiva, contemplada en el acuerdo. Un tercio del profesorado de Castilla y León se encuentra en esta situación.

Además, el registro de incidencias alude a los "problemas" de la labor de tutoría, esencial para el éxito educativo. "Se pide que se ponga en valor esa tarea y se compense, como también recoge el acuerdo del 22 de septiembre", añade.

Del mismo modo, CSIF constata que el "exceso de burocracia es uno de los principales agobios" de los docentes de la Comunidad. "Algunos programas informáticos que utilizan los docentes y los centros, así como el estado de las instalaciones, las programaciones inabarcables o la falta de recursos en atención a la diversidad son otras de las quejas", añade.

La responsable del sector autonómico de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, ha reclamado a la Junta la actualización de la carrera profesional para los trabajadores de la administración autonómica, que también afecta a los docentes que optaron por la carrera en vez del complemento de los sexenios. Por ello, ha urgido a la convocatoria extraordinaria de las categorías tres y cuatro, que beneficia a los trabajadores con más antigüedad.

El presidente nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, que ha acudido a la reunión del Comité de Educación del sector en Castilla y León, celebrado hoy en Soria, en el que se ha analizado la situación de la educación en la Comunidad, ha incidido en los problemas que arrastra la educación en España desde hace décadas.

Entre ellos están la "escasa" inversión, la interinidad del profesorado que supera el 30 por ciento, los elevados porcentajes de paro juvenil o la alta tasas de fracaso escolar.

El presidente del sector nacional ha insistido en la necesidad de alcanzar un estatuto docente que homogeneice las condiciones laborales del profesorado, desde los inicios de su carrera profesional hasta su jubilación.

También ha incidido en que se deben abordar estas mejoras en la negociación que se inició con el Ministerio el pasado 23 de septiembre, y que continuará en una próxima reunión este 9 de octubre.