El delegado territorial de la Junta en Ávila espera el "pronto restablecimiento" de la niña con meningitis

Publicado 12/12/2018 14:24:03 CET

ÁVILA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, confía en el "pronto restablecimiento" de la niña de cinco años afectada por meningitis en la capital abulense, tras destacar que "está vacunada" y, por lo tanto, las posibilidades de mejora "son considerables".

La niña se encuentra vacunada de meningitis tipo C y "todo está en estudio y en manos de los facultativos y del Servicio Territorial de Sanidad", por lo que "no existe motivo de alarma", ha señalado a los periodistas.

Los especialistas están "convencidos" de que será "pronta la recuperación de la paciente", ha explicado. El delegado ha manifestado que el caso no tiene relación con la joven de 17 años que murió hace un mes por esta enfermedad, aunque "la proximidad en el tiempo pudiera llevar a algún tipo de especulación".

"Hoy por hoy afirmamos, con ciertas reservas, que en principio no existe vinculación entre uno y otro caso", ha manifestado. Por otra parte, el delegado territorial ha solicitado que "no se utilicen fuentes de información que no sean las oficiales", bien a través de los centros de salud, los médicos de cabecera o el Portal de Salud de la Junta.