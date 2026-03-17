'Delirios y Tapas', primer premio a la Mejor Tapa de León por su 'Pincho de tortilla'

Los tres premiados en el Concurso a la Mejor Tapa de León, junto a la concejala de Turismo de León, Mercedes Escudero (izquierda) y el presidente de la Asociación Hostelería de León, Óscar García (derecha). - EUROPA PRESS

LEÓN, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El restaurante 'Delirios y Tapas' ha obtenido el primer premio de la séptima edición del Concurso Mejor Tapa de León por su 'Pincho de Tortilla', con patata confitada, emulsión de yema tostada y mayonesa de kimchi, mientras que Rua Nova, con 'Helado caliente con cosas', se ha alzado con el segundo premio y El Calecho ha quedado en tercera posición con 'La McKroket'.

La concejala de Turismo de León, Mercedes Escudero, junto a responsables de la Asociación Hostelería de León, ha dado a conocer este martes a los ganadores de la presente edición en un acto en el que ha destacado el impacto positivo de este certamen en la ciudad y su importancia para posicionar la capital leonesa como destino gastronómico.

La cita ha conseguido afianzarse a lo largo de los años y ha logrando ofrecer una mayor calidad y variedad de pinchos. En la presente edición han participado 22 establecimientos, tres más que el año pasado, que en conjunto han vendido 17.360 tapas, 1.200 más que en 2025 y ha habido 663 cartillas selladas.

El concurso está organizado por la Asociación Hostelería de León y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León y esta séptima edición se ha celebrado entre los días 27 de febrero y 15 de marzo.

El presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de la Provincia de León, Óscar García Martínez, ha señalado que cada año se consolida el concurso y es más participativo. "Esto lo que hace es atraer más público; la gente que viene de fuera también participa y creemos que es una iniciativa importantísima para esta ciudad", ha recalcado.

"ABRUMADOS" POR LA GRAN PARTICIPACIÓN

Por su parte, Laura Álvarez, gerente de la Asociación, ha señalado que la presente edición del Concurso ha sido un éxito y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento, así como la participación de los establecimientos. "Estamos abrumados por la gran participación", ha subrayado y ha apuntado en la próxima convocatoria se estudiará la posibilidad de alargar el certamen "un poco más" a petición de la ciudadanía.

Como en ediciones anteriores, ha sido el público quien ha determinado los ganadores. Los clientes votaron las propuestas tras degustar, al menos, seis tapas diferentes, sellando correctamente su cartilla y depositándola en las urnas habilitadas en los establecimientos participantes.

El restaurante 'Delirios y Tapas', como ganador, ha recibido un diploma acreditativo y un vale de 500 euros de una agencia de viajes, además de poder participar en el V Campeonato Oficial Nacional de Tapas y Pinchos de Hostelería de España. El segundo y tercer premiados también han recibido un diploma y un vale de 300 euros en una agencia de viajes.