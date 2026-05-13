Denunciadas dos personas por pescar truchas con técnicas prohibidas en el río Duero en Tardajos (Soria)

Técnicas de pesca decomisadas en Tardajos (Soria) - DELEGACION DE LA JUNTA EN SORIA

SORIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León han denunciado a dos personas que pescaban truchas en el Aguas en Régimen Especial Controlado (AREC) de Tardajos (Soria), en el río Duero, mediante el empleo de técnicas prohibidas para dicho tramo.

Los agentes de la Comarca de Gómara han observado cómo los implicados utilizaban cucharillas con tres anzuelos. Esta modalidad constituye un arte prohibido en este tipo de tramos, donde únicamente se permiten anzuelos simples, con o sin arponcillo, en función de lo que establezca el Plan de Gestión para cada jornada.

Los denunciados habían capturado una trucha que, al haber sido obtenida con artes ilícitas, ha sido decomisada junto con las cañas utilizadas. Según ha informado la Delegación Territorial de la Junta en Soria en un comunicado recogido por Europa Press, este tipo de infracciones pueden acarrear multas de entre 2.000 y 10.000 euros, además de la suspensión de la licencia de pesca.

La normativa vigente declara a la trucha común como 'Especie de Interés Preferente' debido a su relevancia ecológica y ambiental. Por este motivo, se mantiene la prohibición de su comercialización para favorecer la conservación de la especie en la comunidad autónoma.

Durante los años 2024 y 2025, el Servicio Territorial de Medio Ambiente ha tramitado un total de 19 expedientes sancionadores como resultado de las labores de vigilancia y control en materia de pesca. El importe global de estas sanciones ha ascendido a 19.820 euros tras las actuaciones de los agentes y celadores medioambientales.

Finalmente, el Servicio Territorial ha recordado la importancia de conocer la normativa de pesca y las condiciones particulares de cada tramo antes de iniciar la actividad. Con este aviso, las autoridades pretenden evitar incumplimientos y fomentar una práctica responsable y sostenible en los ríos de la provincia.