El derribo del puente de Granja Florencia (Zamora) finalizará en octubre y el nuevo comenzará a construirse en primavera

Faúndez visita la demolición del viaducto. - DIPUTACIÓN

ZAMORA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora avanza en los trabajos de derribo del puente sobre el río Duero situado en la carretera ZA-P-2102, que comenzaron a principios de este mes, y prevé iniciar la construcción de la nueva infraestructura en la primavera de 2027.

El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, acompañado por técnicos del Área de Obras y miembros del equipo de Gobierno, ha visitado la evolución de los trabajos de demolición en el tramo comprendido entre Granja Florencia y la N-122.

La actuación se lleva a cabo tras el hundimiento del pilar central del puente registrado el pasado mes de junio, lo que obligó a intervenir de urgencia para garantizar la seguridad, recuerda la Diputación en un comunicado.

Las tareas de derribo comenzaron a principios de agosto tras adjudicarse mediante el procedimiento de emergencia a Tragsa por un importe de 1,1 millones.

Hasta la fecha se han demolido dos de los cinco vanos de la estructura, para lo que ha sido necesario construir una península provisional en el cauce con más de 9.000 toneladas de canto de río que permiten la operatividad de la maquinaria pesada.

En los próximos días, esta plataforma se transformará en una isla para continuar la demolición desde el interior del cauce, mientras se retira la vegetación para habilitar otro acceso desde el lado de Granja Florencia.

Además, se prevé la incorporación de una máquina con un martillo especial para actuar bajo el agua hasta los ocho metros de profundidad y otra dotada con un brazo de mayor longitud para el vano central. La previsión es que el derribo concluya entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

De forma paralela, la Diputación ha contratado la elaboración del Estudio Hidrológico para remitir la documentación a la Confederación Hidrográfica del Duero. Posteriormente, licitará por la vía de urgencia la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, que cuentan con una inversión estimada de 5,5 millones de euros.

La previsión actual es que la construcción del nuevo puente comience en la primavera de 2027 y finalice a finales de ese mismo año, siempre que las condiciones del río lo permitan.

El proyecto contempla una estructura de un único vano apoyado en dos estribos laterales y un ancho de 10,5 metros para mejorar la seguridad y la capacidad hidráulica.