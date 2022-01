Desactivada la situación preventiva de contaminación por partículas en Valladolid

VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la situación 1, preventiva, por contaminación atmosférica de material particulado PM2,5 después de que, según los datos suministrados por la Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid (RCCAVA) no se hayan superado los valores diarios 25 microgramos por metro cúbico (ug/m3) de PM2,5 en ninguna de las estaciones.

La situación permanecía activa desde el pasado miércoles, 19 de enero, cuando se alcanzaron valores por encima de los 25 ug/m3 de PM2,5 en dos estaciones de las estaciones de Arco Ladrillo II y Poniente.

En el Plan de Acción en situaciones de alerta por contaminación del aire urbano en Valladolid, el valor previsto para la activación de la situación 1, preventiva es de 25 ug/m3 como valor medio diario en más de una estación de medición. Estos valores no deben de estar afectados por condiciones locales. Por ello, se activó la situación 1, preventiva el día 19 de enero, con las consiguientes medidas informativas.

Desde el Servicio de Medio Ambiente se informa de la desactivación del Plan de Acción y se recuerda a la población que toda la información acerca de la calidad del aire de la ciudad de Valladolid se encuentra disponible en la página web municipal www.valladolid.es/es/rccava.

No obstante, desde el Ayuntamiento se continúa recomendando que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones.