Desactivadas las restricciones de velocidad en Valladolid tras concluir la 'Situación 2' de contaminación de ozono

Archivo - Imagen de archivo de una estación medidora en Valladolid - AYTO VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado este domingo las medidas de restricción de velocidad que afectaban a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una decisión que se ha adoptado tras dar por finalizada la 'Situación 2, aviso' de contaminación de ozono que se declaró el pasado jueves.

Este levantamiento de la restricciones y bajada del aviso se produce después de que el Servicio de Medio Ambiente haya informado de que el sábado 15 de agosto no se registraron valores superiores a 120 ug/m3de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA).

No obstante, por séptimo día consecutivo si se superó el valor de referencia fijado del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, lo que obliga a mantener la 'Situación 1, preventiva'.

En este contexto, el Ayuntamiento ha señalado que la previsión de una ligera bajada en las temperaturas podría provocar un descenso en las concentraciones de ozono a lo largo de este domingo, 16 de agosto, si bien , el repunte de las mismas hasta el próximo martes puede hacer que vuelvan a subir a partir del lunes, aunque no es probable que alcancen de nuevo los valores de la semana pasada.

En cuanto a las recomendaciones, el Consistorio ha recordado que la calidad del aire probablemente no afecte a la población general, pero puede presentar un "riesgo moderado" para los grupos de riesgo, que deberían reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre.

Entre estos grupos, se encuentran las personas con asma o enfermedades respiratorias, que deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, o las personas con problemas del corazón, que pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Para la población en general, el Ayuntamiento ha subrayado que pueden disfruta de sus actividades al aire libre de manera normal, si bien, es mejor reducir las actividades deportivas en las horas centrales del día.

La ciudadanía puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.