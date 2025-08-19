Desciende a nivel de gravedad 1 el incendio de Canalejas (León)

Los medios de Aragón desplazados a León siguen la lucha contra los incendios . - GOBIERNO DE ARAGÓN

LEÓN, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 el incendio de la localidad leonesa de Canalejas, en el municipio de Almanza, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio, activado desde el sábado, 16 de agosto, a las 16.32 horas, se elevó ese mismo día a Índide de Gravedad Potencial (IGR) 2 y llegó a la provincia de Palencia, según datos de la Consejería de Medio Ambiente.

En estos momentos, se encuentran casi una quincena de medios terrestres en las labores de extinción de este incendio, que ha arrasado casi 6.000 hectáreas. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.