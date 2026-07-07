Descienden a valores seguros las concentraciones de ozono en la zona atmosférica Cuenca del Ebro

Mapa difundido por la Junta sobre la posible superación de los umbrales de información a la población de ozono troposférico en la zona atmosférica Cuenda del Ebro. - JCYL

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha informado del descenso a "valores seguros" de las concentraciones de ozono en la zona atmosférica de la Cuenca del Ebro por lo que ya no son necesarias las recomendaciones realizadas por el Gobierno autonómico.

Así se desprende de los datos obtenidos en las estaciones de la Red de Control de la Calidad del Aire en la zona atmosférica Cuenca del Ebro de Castilla y León en las que se ha registrado un descenso de la concentración de ozono a unos valores seguros, información que corresponde a las 22.12 horas del lunes, 6 de julio.

No obstante, el Gobierno autonómico aseguró que mantendrá un "seguimiento pormenorizado" durante las 24 horas de la evolución de la calidad del aire de modo que "en el caso poco probable de un nuevo incremento de los valores de ozono se avisará puntualmente".