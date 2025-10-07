Desconvocada la huelga en Frenos y Conjuntos tras una mejora salarial y la reducción de la jornada laboral

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores ha desconvocado la huelga en Frenos y Conjuntos después de que aceptaran una nueva propuesta de la empresa con una subida del tres por ciento y con carácter retroactivo y la reducción de la jornada laboral.

Según informa el Comité de Huelga a través de un comunicado, la empresa convocó a los trabajadores ayer y ofreció un tres por ciento de subida durante el 2025 con carácter retroactivo, sumado a los dos días de asuntos propios y a respetar la subida del convenio del Metal Valladolid durante los próximos cinco años.

Ante esta nueva oferta se convocó asamblea general a las 21.00 horas de ayer lunes y la asamblea, tras conseguir sus "dos principales objetivos no perder poder adquisitivo y reducir la jornada individual a través de días de asuntos propios", decidió aceptar las condiciones para volver así a sus puestos de trabajo.

La empresa ha declarado que con este acuerdo "se garantiza la estabilidad en Frenos y Conjuntos durante los próximos años". Por su parte, el Comité de Huelga ha manifestado su agradecimiento "a toda la plantilla por mantener la unidad hasta el final", así como a los compañeros de otras empresas, "por demostrar su solidaridad" al acompañarles y apoyarles en su "lucha".