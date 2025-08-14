Descubren una tabla con un boceto del siglo XVI en el retablo mayor de la parroquia de Pedraza de Campos (Palencia)

Imagen de la tabla con el boceto del siglo XVI en la parroquia de Pedraza de Campos (Palencia) - OBISPADO DE PALENCIA

PALENCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unos trabajos de restauración en la iglesia parroquial de San Cipriano del municipio palentino de Pedraza de Campos han dejado al descubierto una tabla con un boceto realizado al temple que dara del siglo XVI.

El hallazgo tuvo lugar el pasado lunes, 11 de agosto, al retirar un lienzo del siglo XVI con un óleo que representa el martirio del apóstol San Andrés que va a ser restaurado, apareció detrás de él una tabla con pintura al temple, color ocre y datada en el mismo siglo pero anterior al lienzo.

Se trata de un boceto que representa al obispo San Cipriano, titular del templo, sentado en su cátedra perdonando a un 'lapsi', un cristiano que había renegado de la fe, que estaba de rodillas implorando ser readmitido en la iglesia, tal y como han explicado desde el Obispado de Palencia a través de un comunicado.

Además, el obispo está acompañado de un preste y otra persona y en la parte superior de la imagen está representado el Espíritu Santo entre nubes.

La tabla tiene unas dimensiones de 185 centímetros de alto y 150 centímetros de ancho y se trata de un descubrimiento "muy importante" desde el punto de vista "eclesiológico y artístico", ya que se conservan muy pocos bocetos de esta época.

"Además nos invita a investigar el porqué del cambio de un tema y contenidos a otros coincidiendo con la doctrina del concilio de Trento (1545-1563)", según han apuntado desde el Obispado el delegado diocesano de Patrimonio, quien además ha visitado la parroquia para ver la tabla y después de inspeccionar el resto del retablo, ha concluido que existen "más tablas detrás de los otros tres lienzos existentes". Asimismo, la obra descubierta será estudiada con más detenimiento, al igual que posteriormente será restaurada.