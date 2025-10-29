Desmantelada una plantación de marihuana en Sotillo de la Adrada (Ávila) con 300 plantas

Plantación de marihuana en Sotillo de la Adrada (Ávila). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁVILA

SOTILLO DE LA ADRADA (ÁVILA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación indoor de marihuana en un domicilio de la localidad abulense de Sotillo de la Adrada, donde los agentes han intervenido 300 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, así como numeroso material eléctrico y de climatización.

En la operación, que ha llevado a cabo el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Ávila con la colaboración del Equipo de Policía Judicial de Arenas de San Pedro, ha sido detenida una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Las investigaciones se iniciaron durante los meses de julio y agosto, cuando surgieron sospechas de que en un domicilio del municipio se podían estar cometiendo actividades delictivas relacionadas con las drogas.

Tras confirmar esas sospechas y tras distintas actuaciones, los agentes realizaron una entrada y registro en la vivienda donde localizaron esta plantación.

En el interior, además de las plantas, se han intervenido equipos de iluminación como pantallas de luz LED e incandescentes de 600 vatios, ventiladores, proyectores, transformadores, grupos electrógenos, termostatos y aparatos de aire acondicionado.

También se han incautado seis armas, dos armas cortas, una carabina, una ballesta y dos armas largas, que han sido depositadas en la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Ávila mientras continúan las investigaciones para esclarecer su tenencia y posesión. Por su parte, la persona detenida ha sido puesta a disposición judicial junto con todo lo intervenido.

Según las estimaciones de los investigadores, "la mayor parte de la producción estaba destinada a la venta a terceros, reservando una pequeña parte para consumo personal y distribución local".