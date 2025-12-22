Detenida en Valladolid tras simular que llevaba un arma robar a dos menores su dinero y un móvil

Archivo - Vehículo de la Policía Municipal. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a una mujer de 32 años tras simular que tenía un arma para robar a dos menores lo que llevaban encima.

Los hechos se han producido en torno a las 14.10 horas del viernes, 19 de diciembre, en el entorno de Paraíso, donde una mujer abordó por la espalda a un chico y una chica menores de edad (de 15 y 16 años) y les presionó en la espalda para simular que portaba algún tipo de arma.

Así, les quitó una cartera, un móvil y dinero, tras lo que la asaltante se marchó del lugar seguida de los dos menores, que vieron cómo entraba en un portal y avisaron a la Policía.

Los agentes se entrevistaron con los menores, que facilitaron una descripción de la agresora e indicaron dónde había entrado. Los policías entraron en el portal y llamaron a una vivienda cuya puerta abrió una persona extranjera que no hablaba bien, por lo que salió otra persona cuya apariencia coincidía con la descrita por los menores.

La mujer confesó los hechos y devolvió los objetos robados, aunque no pudo entregar el dinero, que había utilizado para comprar algún tipo de droga, según manifestó a los agentes, que procedieron a su detención.