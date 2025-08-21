Detenidas dos mujeres en Segovia que formaban parte de una red de trata de seres humanos que operaba en Tenerife

La Policía Nacional detiene en Segovia a dos mujeres dedicadas a la trata de seres humanos, huidas desde Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SEGOVIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una vivienda de Segovia a dos mujeres que formaban parte de una red criminal dedicada a la trata de seres humanos, que operaba en Santa Cruz de Tenerife y que habían huido a Segovia al ser buscadas en la isla por el cuerpo policial.

Las mujeres formaban parte de un trío que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento a la inmigración ilegal y prostitución coactiva, que operaba en el municipio del Puerto de la cruz en Tenerife, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

La investigación comenzó en la isla en enero de este año, al detectarse la explotación sexual que estaba dirigida por las tres mujeres, que trasladaban a las víctimas en situación de vulnerabilidad desde Venezuela hasta España.

Al detectar que una de las investigadas pretendía abandonar el país desde el aeropuerto de Tenerife Sur, se procedió a su detención y se comprobó que las otras dos sospechosas habían huido a la península, siendo localizadas en la provincia de Segovia.

Durante la operación se han registrado dos domicilios, uno en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, donde se ejercía la prostitución, y el otro en Segovia, donde se detuvo a las dos fugadas. En el registro del domicilio canario se ha intervenido material informático y documentación relacionada con el caso.

Tras ser puestas a disposición judicial, se ha decretado prisión para las dos mujeres detenidas y una tercera ha sido puesta en libertad con cargos.