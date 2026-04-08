Detenido por amenazar de muerte e intentar agredir a personal del Hospital de Salamanca

SALAMANCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón en el servicio de Urgencias del hospital de Salamanca por amenazas, intento de agresión a profesionales sanitarios y daños en varios equipos informáticos.

El detenido acompañaba a un familiar y mostró en todo momento una actitud "violenta y agresiva" hacia el personal sanitario, a los que amenazó de muerte además de provocar daños en una puerta y en varios equipos informáticos.

Los hechos ocurrieron pasadas las 02:00 horas de este marte, 7 de abril, en el servicio de Urgencias del hospital, cuando el familiar de uno de los pacientes al considerar que se estaba demorando la atención, accedió a una de las consultas tras dar una patada a la puerta y exigió al facultativo "de malos modos y con gritos" que atendieran rápidamente a su familiar.

Posteriormente se dirigió en actitud "agresiva y amenazante" a la zona de Urgencias habilitada únicamente para personal sanitario y una vez allí amenazó a los sanitarios diciéndoles que si no atendían a su familiar "los iba a matar".

Acto seguido dio una patada a una puerta acristalada y accedió a otra sala en la que acorraló a las trabajadoras que estaban allí y continuó con una actitud muy agresiva y golpeando todo lo que encontraba a su paso a la vez que las amenazaba de muerte ya que les dijo que si no atendían a su familiar y le pasaba algo "se iban a enterar y los iba a matar a todos."

Asimismo, tiró al suelo varios ordenadores y trató de agredir a las profesionales sanitarias, por lo que se personó en el lugar vigilantes de Seguridad del hospital que redujeron al varón, el cual mostró en todo momento una resistencia activa.

Una vez personados en el lugar los funcionarios policiales se entrevistaron con el personal sanitario del hospital que le relataron los hechos.

Ante los hechos expuestos, los agentes detuvieron al hombre por atentado a funcionario público, amenazas y daños y fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.