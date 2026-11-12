Detenido por amenazar de muerte con un machete a los vecinos en una localidad del Valle de Mena (Burgos)

Detenido por amenazar de muerte con un machete a los vecinos en una localidad del Valle de Mena, en Burgos - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 48 años, como presunto autor de un delito de amenazas con arma blanca, tras el incidente acaecido el pasado domingo 8 de noviembre, en una localidad del Valle de Mena, en el que el infractor amenazó a los vecinos con un cuchillo de grandes dimensiones.

Era de madrugada y la Central de Servicios -COS- de la Guardia Civil de Burgos recibió varias llamadas telefónicas, de distintos vecinos, que alertaban de la presencia de un varón en vía pública que, "muy alterado, en actitud agresiva y claramente amenazante, portaba un cuchillo de grandes dimensiones, deambulaba por la calle, gritaba y llamaba al portero automático de un portal mientras pronunciaba amenazas de muerte contra unos vecinos, lo que creó una gran inseguridad en el vecindario y cierta alarma social".

Los hechos relatados fueron corroborados por varios videos grabados en el acto y que fueron aportados por particulares, al objeto de verificar la gravedad de la situación.

Personal del COS comisionó de urgencia a una patrulla del Puesto de Espinosa de los Monteros al lugar y paralelamente valoró el contenido de las imágenes facilitadas por la ciudadanía, advirtiendo a los agentes que extremaran las precauciones.

A la llegada, los guardias civiles verificaron la vicisitud: varón en plena calle dando vueltas sin sentido de un lado para otro, cuchillo en mano, alterado, amenazante y en actitud agresiva.

No obstante, aparentemente, la mera presencia policial hizo que el hombre recapacitara, fuera bajando los brazos y finalmente arrojara el arma al suelo, debajo de un vehículo.

Instante que aprovecharon los efectivos del Cuerpo para aproximarse y dialogar con él y, de esta manera, convencerle para que depusiera su actitud; a continuación, fue neutralizado con el mínimo empleo de la fuerza -sin resultar nadie herido- e intervenida el arma blanca que había esgrimido.

Ya detenido, fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las correspondientes diligencias, que han sido entregadas en los Juzgados de Villarcayo.