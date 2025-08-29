Detenido por amenazar a otro con un cuchillo en el barrio de Las Delicias de Valladolid

VALLADOLID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Valladolid ha detenido a un varón de 31 años por un delito de amenazas graves con arma blanca sobre otro en el barrio de Las Delicias, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se han registrado sobre las 02.45 horas, que es cuando un varón se ha puesto en contacto con la sala para denunciar que poco antes había sido amenazado con un arma blanca por otras persona.

Los agentes se han trasladado hasta el lugar de los hechos y se han entrevistado con el denunciante, quien ha explicado que el autor se había marchado ya y que había arrojado el cuchillo. Tras facilitarles la descripción de esta persona y darles las señas de su domicilio, los policías, una vez recuperado el cuchillo, se han desplazado con el denunciante hasta el inmueble del denunciado, que ha sido detenido por delito de amenazas con arma blanca.