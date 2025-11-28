Detenido sin carné tras una persecución en coche por las calles de Salamanca

SALAMANCA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico y otro de desobediencia al comprobar que carecía de carné de conducir tras iniciar una huida con su coche por el barrio de Buenos Aires, en Salamanca capital.

La actuación policial se inició en el referido barrio pasada la medianoche de este jueves, cuando los agentes observaron en una de las calles un vehículo que circulaba en sentido contrario al suyo con un golpe en la parte frontal.

Los policías indicaron al conductor, mediante el uso de dispositivos luminosos y acústicos, que detuviera la marcha y estacionara, pero hizo caso omiso a las indicaciones y aumentó la velocidad, tal y como han señalado desde la Comisaría provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

El vehículo policial inició un seguimiento con los dispositivos acústicos y luminosos activados, y continuó con las indicaciones para que el perseguido detuviera el vehículo. Como no lo hizo, comenzó una persecución y en una de las calles cercanas el conductor perseguido hizo un giro, se subió a la acera para, unos metros más adelante, salir y, junto con su acompañante, emprender la huida a la carrera.

Acto seguido, los dos perseguidos se introdujeron en uno de los portales cercanos. Posteriormente, los agentes pudieron comprobar que el vehículo abandonado tenía las puertas abiertas y se percataron de que en el interior había un teléfono, una tarjeta bancaria y dos motosierras. Todo ello fue intervenido y el coche trasladado a dependencias policiales.

A media mañana del mismo día de los hechos se detuvo al conductor del vehículo, quien manifestó a los agentes que no había hecho caso a las indicaciones del vehículo policial al tener retirado el permiso de conducir. Tanto el vehículo como las pertenencias se encuentran en dependencias policiales, a la espera de realizar gestiones sobre la titularidad de éstos y sobre la procedencia lícita o no de los mismos.

Una vez finalizados los trámites en dependencias policiales, se ha dado cuenta de los hechos al Juzgado en funciones de guardia de Salamanca, a cuya disposición ha pasado el detenido por delitos contra la seguridad del tráfico y desobediencia.