Detenido un hombre al ser sorprendido robando en el interior de un coche en el parking de la Plaza Mayor de Burgos

BURGOS 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Burgos ha detenido a un varón de mediana edad, quien fue sorprendido por el dueño de un turismo mientras intentaba robar en el interior de su coche estacionado en el parking subterráneo situado bajo la Plaza Mayor de Burgos.

Según ha señalado la Policía Nacional en un comunicado remitido a Europa Press, los hechos han ocurrido a mediados del presente mes y han sido calificados provisionalmente como sendos delitos de tentativa de robo en interior de vehículo y amenazas.

En este sentido, el perjudicado por estos hechos y su hermana, que se encontraban de paso por la ciudad, dejaron su coche en el céntrico aparcamiento, y cuando regresaban con bolsas de las compras, observaron como un varón desconocido se encontraba en el interior de su propio coche.

El presunto ladrón, al verse sorprendido, salió del auto por la parte trasera con intenciones de huir, pero fue retenido por los requirentes y un encargado del estacionamiento, que acudió en su ayuda.

Tras dar aviso a la Sala del 091 y hasta la llegada de la dotación que se hizo cargo de la intervención, los protagonistas de este episodio pasaron "algunos momentos de elevada tensión", según han afirmado.

Así, desde la Policía Nacional han aseverado que el presunto autor, "al verse acorralado", comenzó a proferir insultos contra los presentes, golpeó "repetidamente" el propio vehículo que había intentado robar, e intentó distraerles, afirmando que el coche estaba abierto, y que se podía ir de allí "cuando quisiera".

Instantes después, le dijo al encargado que quería ir al baño, por lo que fue acompañado hasta dicho lugar y, poseteriormente, esgrimió una navaja mientras decía: "No me toquéis los cojones, dejadme en paz si no queréis tener problemas".

En ese momento se encerró en el baño de mujeres y fue allí le encontró la dotación de la Policía Nacional que acudió "de inmediato al aviso" donde fue reducido y detenido.

Además, se le intervino la navaja que había empleado durante el hecho y durante la requisa del vehículo junto con los afectados, los agentes comprobaron que su interior "se encontraba revuelto", pero que el ladrón "no logró llevarse efecto alguno".

El detenido junto con el atestado policial fue presentado ante el Juzgado de Instrucción de Guardia.