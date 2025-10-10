Un detenido y un identificado en Valladolid por robar mercancía de un súper tras forzar la puerta de un camión

Archivo - Sust-Sucesos.- Cinco detenidos tras 48 denuncias en Valladolid de "pérdida de control" de Whatsapp y estafar 5.000 euros - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a un individuo y han identificado a otro que logró huir, ambos delincuentes habituales, por forzar el precinto de seguridad de las puertas de un camión de reparto y sustrajeron mercancía de un supermercado.

Los hechos se produjeron en torno a las 8.15 horas de este jueves, 9 de octubre, cuando agentes de la Policía Nacional observaron en la calle Vía a dos individuos que, al detectar la presencia policial, emprendieron la huida a pie cruzando el túnel de acceso a la calle Salud. Ambos portaban bolsas de deporte de color oscuro y fueron reconocidos por los agentes al ser delincuentes habituales.

Instantes después, a la altura de la calle Salud, los agentes lograron interceptar a uno de los individuos y, al darle el alto, comprobaron que portaba una bolsa de deporte que contenía ropa de niño usada y seis cajas de madera precintadas con la inscripción de un conocido supermercado.

Al ser requerido para identificarse, el individuo manifestó no portar documentación y que llevaba un tiempo viviendo en la calle, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los agentes realizaron gestiones para verificar la procedencia de la mercancía y, una vez localizado el supermercado, se les informó que el día anterior, 8 de octubre, sobre las 8.00 horas, un transportista sufrió la fractura del precinto de seguridad de las puertas traseras de su camión, único acceso a la carga.

Se mostró una de las cajas intervenidas al detenido y, tras comprobar la trazabilidad del producto, se confirmó sin género de dudas que pertenecía al camión afectado.

Además de las cajas mostradas, se informó que también fueron sustraídas nueve cajas de mejillones, con un valor de la mercancía robada de 89,66 euros, según el tique aportado.

Por su parte, el acompañante del detenido, que logró huir portando una mochila, fue igualmente reconocido por los agentes como delincuente habitual y se continúan las gestiones para su localización.

En la actuación se han intervenido una bolsa de deporte con ropa de niño usada, seis cajas de madera precintadas con productos alimenticios y un tique de la mercancía sustraída.

DETENIDO POR SEGUNDA VEZ

Ante estos hechos, se procedió a la detención del varón por su presunta participación en un delito de robo con fuerza. Se da la circunstancia de que este mismo varón había sido detenido el pasado sábado como presunto autor de un delito de robo con violencia en otro supermercado tras ser sorprendido intentando sustraer productos por valor de 48,64 euros.

El individuo forcejeó con una cajera al intentar abandonar el local sin pagar y le causó lesiones leves en el brazo y cuello. El detenido fue puesto a disposición judicial por un presunto delito de robo con fuerza.

El detenido ha sido puesto en libertad una vez que el juzgado competente ha sido informado de todo lo actuado.