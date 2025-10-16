Detenido 'in fraganti' tras forzar una puerta y romper cámaras de vigilancia de una nave de Salamanca

SALAMANCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que se había escondido en el interior de un recinto privado, al que accedió tras saltar la valla que lo delimita, forzar el candado de la nave y fracturar dos cámaras de vigilancia.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado día 14 de octubre, cuando se activó la alarma de intrusión en un recinto en el que se almacena chatarra y el aviso llegó a dependencias policiales.

Los agentes se personaron en el lugar y observaron que en la puerta de entrada había una herramienta que resultó ser un pico sin el mango.

Tras haber realizado una inspección en el interior, localizaron escondido a un hombre entre una cisterna metálica y una barrera de mallazo metálico. El individuo hizo caso omiso a los requerimientos de los agentes que le indicaron que saliese del lugar, por lo que procedieron a sacarlo del hueco en el que estaba, tal y como han señalado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Posteriormente, los agentes comprobaron que en el interior de la nave había un candado roto en el suelo y que varias de las puertas de las oficinas que había en el interior y otras estancias tenían signos de haber intentado forzarlas sin conseguirlo, así como dos cámaras de vigilancia fracturadas.

Ante estos hechos, los agentes detuvieron al varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza y lo trasladaron a dependencias policiales.

Una vez realizados todos los trámites y gestiones oportunas en dependencias policiales, se dio cuenta de los hechos al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Salamanca y el detenido pasó a disposición de su titular.