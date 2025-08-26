Detenido tras intentar estafar 30.000 euros a una persona mayor por el método del 'tocomocho' en Palencia

La Policía Nacional detiene a un hombre infraganti cuando pretendía estafar a una persona mayor por el método del 'tocomocho' - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha conseguido frustrar una estafa al detener 'infraganti' a un hombre que pretendía engañar a una persona mayor para apropiarse de la cantidad de 30.000 euros haciendo creer a la víctima que contaba con cupones de la ONCE que estaban premiados.

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes por la mañana cuando la Sala 091 recibió una llamada que alertaba de que una persona de avanzada edad intentaba retirar 30.000 euros de su cuenta de una entidad bancaria para comprar con ese dinero unos cupones de la ONCE.

La Comisaría de Policía Nacional estableció un dispositivo policial para seguir a la presunta víctima a una cierta distancia, sin infundir sospechas, y localizar a los autores.

Momentos después, los agentes interceptaron a los autores y procedieron a la identificación de ambas personas, mientras otra patrulla localizó en las inmediaciones un coche a nombre del detenido con las llaves puestas y arrancado, como si se hubiese abandonado precipitadamente.

En el interior, los agentes encontraron dos bolsas de mano que contenían los cuatro billetes de 50 euros superpuestos a un taco de papeles.

La víctima manifiestó que momentos antes se había encontrado con una persona que parecía tener ciertos problemas psicológicos, la cual tenía encima los billetes presuntamente premiados y en un momento determinado, apareció el ahora detenido para ofrecer comprar entre los dos dichos billetes premiados por la cantidad de 30.000 euros, a lo que la víctima accedió y acudió a su banco para sacar la cantidad y canjearla.

Los agentes intentaron localizar por la zona por si se podía encontrar a la persona que se hacía pasar por discapacitado, sin resultado.

Por todo ello y ante los indicios recabados, los agentes procedieron a la detención y trasladado a dependencias policiales del presunto autor de la estafa.

Una vez tramitado el atestado correspondiente, se ha puesto a disposición de La Autoridad judicial que ha resuelto su puesta en libertad con cargos.