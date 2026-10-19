Detenido el presunto autor de dos tentativas de homicidio por apuñalar a dos hombres en León

Dependencias policiales de León. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de dos delitos de tentativa de homicidio por apuñalar a dos hombres durante un altercado ocurrido en la madrugada del pasado 9 de octubre en León.

La investigación, iniciada inmediatamente después de los hechos, permitió reconstruir las circunstancias de la agresión, identificar al presunto responsable y reunir los indicios necesarios para esclarecer lo sucedido.

Los hechos se produjeron tras una discusión entre las víctimas y el ahora detenido, que se encontraba acompañado de dos mujeres a las que los dos hombres heridos conocían. Los implicados habían coincidido durante la noche en distintos establecimientos de ocio del Barrio Húmedo de León, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Según las pesquisas, las víctimas habrían mantenido una actitud insistente hacia las jóvenes, circunstancia que podría haber originado el enfrentamiento. Cuando las mujeres y el presunto agresor, que se había ofrecido a llevarlas a casa, se dirigían al aparcamiento para recoger el vehículo, volvieron a encontrarse con los dos hombres.

El encuentro derivó en un altercado que terminó con ambos heridos por arma blanca, uno en el pecho y otro en el abdomen.

La Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos tras la llamada de un testigo que observó a dos hombres heridos y con abundante sangrado en las inmediaciones del aparcamiento de San Pedro.

El testigo, que se dirigía a la parada de taxis situada en la calle Arquitecto Ramón Cañas del Río, observó una discusión entre varias personas. Posteriormente, dos de ellas le pidieron ayuda al encontrarse heridas, por lo que avisó inmediatamente al servicio de emergencias 112.

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE URGENCIA

Ambas víctimas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Universitario de León, donde tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente de urgencia durante la madrugada, según las mismas fuentes.

Las primeras actuaciones policiales incluyeron gestiones con el personal sanitario para conocer la naturaleza y la gravedad de las lesiones. Uno de los heridos presentaba una perforación en la aurícula derecha del corazón, mientras que el otro sufría una perforación en el colon descendente como consecuencia de una herida por arma blanca en el lado izquierdo del abdomen.

El estado clínico de las víctimas dificultó inicialmente la obtención de información sobre la identidad del agresor. A esta circunstancia se sumó la imposibilidad de localizar en un primer momento a las dos mujeres que acompañaban al presunto autor.

TESTIMONIOS, GRABACIONES E INDICIOS

Desde el primer momento los investigadores centraron sus esfuerzos en reconstruir las circunstancias de la agresión e identificar al presunto responsable. Para ello realizaron una inspección ocular del lugar de los hechos y llevaron a cabo gestiones en las zonas de ocio nocturno frecuentadas por los implicados, con el objetivo de localizar posibles testigos y obtener grabaciones de los sistemas de videovigilancia.

La investigación exigió reconstruir las horas previas a la agresión, mediante información sobre los movimientos de las víctimas, del presunto agresor y de las personas que los acompañaban, así como de otros testigos que conocían previamente a los implicados.

Entre las principales actuaciones se encuentran la recogida de vestigios e indicios lofoscópicos durante la inspección ocular, el análisis de las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad y la recopilación y el contraste de declaraciones y otros elementos documentales.

El análisis conjunto de estos indicios permitió avanzar en la identificación del presunto autor y reunir evidencias relevantes para el esclarecimiento de los hechos.

Una vez identificado, el presunto autor fue localizado y detenido sin oponer resistencia. La investigación incluyó un registro domiciliario y actuaciones dirigidas a localizar el arma presuntamente empleada en la agresión, sobre la que los investigadores elaboraron el correspondiente informe.

MEDIDAS CAUTELARES

Tras prestar declaración en dependencias policiales y finalizar las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que acordó medidas cautelares relacionadas con las víctimas hasta la celebración del juicio oral.

La investigación ha permitido esclarecer una agresión de especial gravedad mediante el análisis conjunto de testimonios, imágenes e indicios recogidos durante las distintas actuaciones policiales.

La Policía Nacional ha recordado la importancia de avisar inmediatamente a los servicios de emergencia ante cualquier situación de violencia y de facilitar a los investigadores cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.