Detenido en Soria por amenazar y lesionar con un hacha en la vía pública a un compañero de piso

SORIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en la capital soriana como presunto autor de los delitos de amenazas y lesiones en la persona de un varón de 41 años, al parecer un compañero de piso, que fue agredido con en una pierna cuando se encontraba en la avenida Valladolid a la altura del número 12 en Soria.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.15 horas del domingo, 21 de diciembre, cuando el Servicio de Emergencias 112 informó de amenazas y agresión en vía pública de un hombre que tuvo que ser trasladado al Hospital de Santa Bárbara con lesiones de escasa gravedad.

Una vez alertadas las patrullas policiales y facilitadas las características físicas, vestimenta del autor y que éste se desplazaba en un patinete, se inició la búsqueda del individuo que fue localizado minutos después en la calle Collado, tras lo que fue detenido como presunto autor de los delitos de amenazas y lesiones.

La Policía Nacional ha informado además que, tras realizar las gestiones oportunas, se logró localizar el hacha utilizada por el ya detenido en los hechos denunciados. La víctima, compañero de piso del agresor, fue trasladada al Hospital de Santa Bárbara, con lesiones de escasa gravedad.

Una vez finalizadas las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.